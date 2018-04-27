Возняцки: в первом сете я допустила слишком много невынужденных ошибок

Датчанка Каролина Возняцки прокомментировала свою победу над итальянкой Сарой Эррани во втором круге турнира в Стамбуле со счётом 5:7, 6:3, 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи с француженкой Полин Пармантье.

«В первом сете я допустила слишком много невынужденных ошибок, но во второй и третьей партиях их количество удалось уменьшить. На грунте важно хорошо играть в защите, потому что здесь более длинные розыгрыши, но в то же время если соперница играет коротко, то нужно сразу атаковать. Я стараюсь найти этот баланс. Это нелегко, особенно на первом грунтовом турнире в году для меня.

Пармантье любит играть на грунте. Не помню, когда мы встречались в последний раз, но мне точно будет нелегко. Я стараюсь найти свой ритм на грунтовых кортах и показывать свой лучший теннис", — цитирует Возняцки официальный сайт тура.