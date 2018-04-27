Шаповалов: Басилашвили сыграл отлично, он был в ударе

Канадский теннисист Денис Шаповалов поделился впечатлениям от поражения грузину Николозу Басилашвили в матче второго круга турнира в Будапеште (Венгрия) со счётом 2:6, 4:6.
«Думаю, Николоз сегодня сыграл отлично. Он был в ударе. В начале встречи у меня были шансы, но я их не использовал, а затем он захватил инициативу. После этого мне было сложно найти свой ритм», — приводит слова Шаповалова официальный сайт тура.
За выход в полуфинал соревнований в столице Венгрии Басилашвили поспорит с представителем Италии Андреасом Сеппи.
Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков
На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.