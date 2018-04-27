Джокович отказался от «уайлд-кард» на турнир в Эшториле

Экс первая ракетка мира, обладатель «Карьерного шлема» серб Новак Джокович отказался от «уайлд-кард» на турнир категории ATP 250 в Эшториле (Португалия), который пройдёт на следующей неделе, перед «Мастерс 1000» в Мадриде.



«Мадрид и Рим идут друг за другом, и если сыграть на них успешно, то выступления там потребуют немало сил. В прошлом я добивался успеха на обоих турнирах. Сейчас мне хочется подойти к ним свежим, поэтому играть на предшествующей Мадриду неделе не буду», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.