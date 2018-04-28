С. Уильямс: обязательно поговорю с Цириаком о его сексистских словах в мой адрес

23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Серена Уильямс ответила на слова бывшего румынского теннисиста, бизнесмена Иона Цириака, заявившего о наличии у неё лишнего веса и указавшего на её возраст.
«Я считаю, что каждый имеет право на собственное мнение. После моего ухода из WТА женский теннис не закончится. Но Цириак позволил себе некрасивые и сексистские слова, поэтому я обязательно поговорю с ним. Возможно, он просто невежественный человек», — приводит слова Уильямс-младшей New York Times.
Цириак: при всём уважении к Серене, но ей уже 36 и весит она 90 кг