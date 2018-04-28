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С. Уильямс: обязательно поговорю с Цириаком о его сексистских словах в мой адрес

С. Уильямс: обязательно поговорю с Цириаком о его сексистских словах в мой адрес
Теннис / WTA

23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Серена Уильямс ответила на слова бывшего румынского теннисиста, бизнесмена Иона Цириака, заявившего о наличии у неё лишнего веса и указавшего на её возраст.

«Я считаю, что каждый имеет право на собственное мнение. После моего ухода из WТА женский теннис не закончится. Но Цириак позволил себе некрасивые и сексистские слова, поэтому я обязательно поговорю с ним. Возможно, он просто невежественный человек», — приводит слова Уильямс-младшей New York Times.

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