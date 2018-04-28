В Праге Плишкова сыграет с сестрой, Касаткина — с кем-то из квалификации

Состоялась жеребьёвка одиночного разряда турнира WТА в Праге, который пройдёт на грунте с 30 апреля по 6 мая. В первом раунде лидер посева, Каролина Плишкова, сыграет с сестрой-близнецом — Кристиной. Плишковы не играли друг против друга с 2012 года.



Вторая ракетка турнира, Петра Квитова, тоже стартует с чешского дерби — против Терезы Шмитковой (WC). Получила специальное приглашение от организаторов и россиянка Дарья Касаткина (3, WC), изначально не подававшая заявку на участие. Её первой соперницей станет кто-то из квалификации. Наталья Вихлянцева сыграет с немкой Кариной Виттёфт, а Екатерина Александрова — с голландкой Рихел Хогенкамп.



Посмотреть основную сетку соревнований в Праге полностью можно на «Чемпионате».