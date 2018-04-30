Александрова обыграла Хогенкамп в первом круге турнира в Праге

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Праге (Чехия), в двух партиях обыграв представительницу Нидерландов Рихел Хогенкамп со счётом 7:6 (7:5), 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Екатерина 9 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Александрова поспорит с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия, 8) — Андреа Петкович (Германия, LD).

