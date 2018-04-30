Синякова победила Петкович и сыграет с Александровой на турнире в Праге

Чешская теннисистка Катержина Синякова (8) вышла во второй круг турнира в Праге (Чехия), в двух партиях обыграв представительницу Германии Андреа Петкович со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты. Катержина дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Чехии Синякова поспорит с россиянкой Екатериной Александровой.