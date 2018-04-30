Кукушкин отыграл 17 брейк-пойнтов, но уступил Бахингеру в Мюнхене

Немец Маттиас Бахингер (WC) пробился во второй раунд домашних соревнований категории ATP 250 в Мюнхене, одержав победу над выступающим за Казахстан Михаилом Кукушкиным в трёх партиях — 7:6 (10:8), 3:6, 6:3.



Теннисисты провели на корте 2 часа 45 минут. Бахингер 10 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 20. На счету Кукушкина 4 эйса, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.



Во втором круге Бахингер сыграет с южнокорейцем Чхун Хёном (4). Полуфиналист Australian Open 2018 пропускал первый раунд, как и все теннисисты, попавшие на этом турнире в топ-4 сеяных.

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