Дель Потро примет участие в благотворительном мероприятии в Мадриде

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро примет участие в благотворительном мероприятии Mutua Charity Manolo Santana, которое будет проходить 3 мая в Мадриде, сообщает пресс-служба организаторов.

Мероприятие будет представлять собой мини-турнир по теннису. Ранее было объявлено об участии американки Серены Уильямс, румынки Симоны Халеп, француза Люки Пуи, испанцев Фелисьяно Лопеса, Фернандо Вердаско и Карлы Суарес-Наварро, а также представительницы Беларуси Виктории Азаренко.

Азаренко отправилась в Мадрид вместе со своим сыном Лео. Спортсменка сообщила, что пока не планирует выступать на турнирах из-за неопределённости судебных дел по опеке над сыном.