Хьюитт и де Минор обыграли вторых сеяных на старте турнира в Эшториле в паре

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, экс первая ракетка мира австралиец Ллейтон Хьюитт и его соотечественник Алекс де Минор пробились в четвертьфинал турнира в Эшториле (Португалия) в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях обыграли южноафриканца Рэйвена Клаасена и новозеландца Майкла Винуса (2) со счётом 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 6 минут.

За выход в полуфинал Хьюитт и де Минор поспорят с представителями Великобритании Кайлом Эдмундом и Кэмероном Норри.

Хьюитт выступит в парном разряде на турнире в Эшториле