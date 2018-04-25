Хьюитт выступит в парном разряде на турнире в Эшториле

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, экс первая ракетка мира Ллейтон Хьюитт выступит на турнире в Эшториле, сообщает пресс-служба соревнований. 37-летний австралиец выступит в парном разряде с соотечественником Алексом де Минором.



Хьюитт объявил о завершении игровой карьеры в 2016 году, но в этом сезоне он выступил вместе с Самуэлем Гротом в парном разряде на Australian Open. Дуэт добрался до стадии четвертьфинала, где уступил колумбийским теннисистам – Хуану Себастьяну Кабалю и Роберту Фаре.



Турнир категории ATP 250 в Эшториле пройдёт с 28 апреля по 6 мая.

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