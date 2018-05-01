Касаткина проиграла Паолини в первом раунде турнира в Праге

Россиянка Дарья Касаткина (3) не сумела выйти во второй круг турнира категории International в Праге (Чехия), проиграв итальянке Ясмине Паолини (LL) в двух партиях — 6:7 (6:8), 3:6. Это третье поражение Дарьи подряд начиная с четвертьфинала Чарльстона 6 апреля против Юлии Гёргес.



Теннисистки провели на корте ровно два часа. Эйсов ни у одной участницы матча не было. Касаткина допустила 2 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Паолини 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Двойных она не допускала.



Во втором круге Паолини сыграет со словачкой Анной-Каролиной Шмидловой (WC). Отметим, что итальянка попала в основную сетку благодаря снятию чешки Маркеты Вондроушовой.

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