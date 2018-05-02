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Маттек-Сэндс уступила Се Шувэй в первом круге турнира в Рабате

Маттек-Сэндс уступила Се Шувэй в первом круге турнира в Рабате
Теннис / WTA

Американка Бетани Маттек-Сэндс (SR) не сумела одержать свою первую победу в одиночном разряде после травмы колена, проиграв Се Шувэй (8) из Китайского Тайбэя в первом круге турнира в Рабате (Марокко) в трёх партиях — 6:3, 6:7 (3:7), 1:6. Матчболов у Бетани не было.

Поединок продолжался 2 часа 12 минут. Шувэй ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 8 брейк-пойнтов из 16. На счету Маттек-Сэндс 4 эйса, 9 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Следующей соперницей Шувэй станет словенка Тамара Зиданшек (Q), легко победившая польку Магду Линетт — 6:4, 6:2.

Рабат 2018. 1-й круг
01 мая 2018 года, вторник. 17:30 МСК
Бетани
Маттек-Сэндс
Се
Шувэй
6:3 6:7 1:6
Рабат 2018. 1-й круг
01 мая 2018 года, вторник. 18:25 МСК
Магда
Линетт
Тамара
Зиданшек
4:6 2:6
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