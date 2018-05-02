Хьюитт: я не потерял желание побеждать

Капитан сборной Австралии по теннису Ллейтон Хьюитт прокомментировал победу в парном разряде с Алексом де Минором над Рэйвеном Клаасеном и Майклом Винусом (6:4, 6:4) в стартовом матче на турнире в Эшториле (Португалия).

«Для меня матч был очень эмоциональным. Алекс одержал свою первую победу на турнирах ATP в парном разряде. Он – очень перспективный игрок с большим будущим. Я получил большое удовольствие от игры.

Мне по-прежнему нравится соревноваться. Когда я выхожу на корт, стараюсь полностью выложиться. Пока ещё не знаю, в каких турнирах буду участвовать в этом году, но обязательно ещё сыграю», — цитирует Хьюитта Tennis World USA.

В четвертьфинале австралийцы сыграют с британцами Кайлом Эдмундом и Кэмероном Норри.