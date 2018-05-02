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15 эйсов не спасли Александрову от поражения в матче с Синяковой в Праге

15 эйсов не спасли Александрову от поражения в матче с Синяковой в Праге
Теннис / WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Праге (Чехия), в трёх партиях проиграв представительнице Чехии Катержине Синяковой (8) со счётом 4:6, 6:3, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты. Екатерина 15 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал Синякова поспорит со своей соотечественницей Петрой Квитовой (2).

Прага. Женщины. Второй круг
Чжан Шуай (Китай, 6) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — 6:4, 6:4.

Прага 2018. 2-й круг
02 мая 2018 года, среда. 13:30 МСК
Катержина
Синякова
Екатерина
Александрова
6:4 3:6 6:3
Прага 2018. 2-й круг
02 мая 2018 года, среда. 13:30 МСК
Чжан
Шуай
Елена-Габриэла
Русе
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