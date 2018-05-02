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Дьяченко обыграла украинку Страхову во втором круге турнира ITF в Химках

Дьяченко обыграла украинку Страхову во втором круге турнира ITF в Химках
Теннис / WTA

Российская теннисистка Виталия Дьяченко вышла в четвертьфинал турнира ITF, который проходит в Химках. В поединке второго круга пятая ракетка соревнований обыграла представительницу Украины Валерию Страхову, располагающуюся на 359-й строчке в женской табели о рангах, со счётом 6:2, 7:6 (9:7). Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту.

За выход в полуфинал Дьяченко, занимающая 168-е место в рейтинге WTA, поспорит с представительницей Сербии Ниной Стоянович. Турнир с призовым фондом $ 100 тыс. завершится 6 мая.

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