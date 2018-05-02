Эррани: во втором сете у Ларссон практически не осталось сил

Итальянка Сара Эррани поделилась эмоциями после выхода в четвертьфинал турнира в Рабате. Во втором круге она обыграла шведку Юханну Ларссон со счётом 6:3, 6:0.



«Мы прекрасно знаем друг друга, поскольку провели множество матчей. Первый сет вышел достаточно напряжённым, каждый розыгрыш получался затяжным. Во второй партии мы выглядели уставшими, но, мне кажется, у соперницы осталось меньше сил, что и предопределило итоговый результат», — приводит слова Эррани официальный сайт WTA.



За выход в полуфинал 31-летняя итальянка поспорит с бельгийкой Элисе Мертенс, получившей от организаторов первый номер посева.

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