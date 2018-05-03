Победы Тиафо и Эдмунда — в обзоре матчей второго круга турнира в Эшториле

Британец Кайл Эдмунд вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле, в двух партиях обыграв представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 6:2, 7:5.

Португалец Жоау Соуза одолел своего соотечественника Педро Соузу со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 7:5.

Видеообзор матчей доступен на «Чемпионате».

Американец Фрэнсис Тиафо в двух партиях обыграл представителя Люксембурга Жиля Мюллера со счётом 6:4, 7:5.

Итальянец Симоне Болелли оказался сильнее аргентинца Федерико Дельбониса — 3:6, 7:5, 6:2.

Видеообзор матчей доступен на «Чемпионате».