Шарди: победа во втором сете позволила обрести уверенность и добиться успеха

Французский теннисист Жереми Шарди пробился в четвертьфинал турнира в Стамбуле. Во втором круге он обыграл серба Душана Лайовича со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:2.



«Я доволен победным результатом, но Душан играл намного лучше меня в первой партии. Второй сет получился крайне напряжённым, пришлось приложить немало усилий, чтобы выиграть. В решающем отрезке встречи я действовал хорошо и приобрёл уверенность. Можно сказать, второй сет оказался переломным моментом», — приводит слова француза официальный сайт ATP.



За выход в полуфинал турнира в Стамбуле Шарди поспорит с итальянцем Томасом Фаббьяно.

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