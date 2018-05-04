Шарапова сыграет с Бузэрнеску, Макарова — с Халеп в 1-м круге турнира в Мадриде

Стала известна сетка женского турнира в Мадриде (Испания), который пройдёт с 5 по 13 мая. Первая ракетка мира Симона Халеп (1) стартует матчем с россиянкой Екатериной Макаровой. Датчанка Каролина Возняцки (2) в первом круге сыграет с австралийкой Дарьей Гавриловой. Испанка Гарбинье Мугуруса (3) встретится с китаянкой Пэн Шуай, украинка Элина Свитолина (4) — с француженкой Ализе Корне, представительница Латвии Елена Остапенко (5) — с румынкой Ириной Бегу.

Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет с австралийкой Самантой Стосур, Елена Веснина — с чешкой Каролиной Плишковой (6), Дарья Касаткина (14) — с китаянкой Ван Цян, Светлана Кузнецова — с хорваткой Петрой Мартич, Мария Шарапова — с румынкой Михаэлой Бузэрнеску.