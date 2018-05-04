Вихлянцева стартовала с победы в квалификации турнира в Мадриде

Россиянка Наталья Вихлянцева стартовала с победы в квалификационном раунде грунтового турнира в Мадриде. 21-летняя уроженка Волгограда обыграла испанку Паулу Бадоса-Хиберт со счётом 6:2, 6:4.



Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. Вихлянцева, занимающая 83-е место в мировом рейтинге, выполнила 1 подачу навылет и допустила 6 двойных ошибок. На счету соперницы 3 эйса и 4 двойные ошибки.



Во втором отборочном раунде Вихлянцева встретится с представительницей Польши Магдой Линетт. Победитель этого поединка получит путёвку в основную сетку турнира.