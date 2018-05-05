Вавринка намерен вернуться на корт на турнире в Риме

Трёхкратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарец Станислас Вавринка, завершающий восстановление после травмы, планирует вернуться на корт на соревнованиях серии «Мастерс-1000» в Риме.

«Я оставил идею возвращения в Мадриде, поскольку из-за травмы потерял две недели тренировок. Теперь я буду усердно готовиться с Магнусом Норманом, чтобы выступить в Риме. Сейчас я уверен, что смогу вернуться на высокий уровень и вижу свет в конце тоннеля», — приводит слова Вавринки официальный сайт АТР.