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Возняцки легко победила Гаврилову в первом круге турнира в Мадриде

Возняцки легко победила Гаврилову в первом круге турнира в Мадриде
Теннис / WTA

Датчанка Каролина Возняцки (2) вышла во второй круг турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), обыграв австралийку Дарью Гаврилову в двух партиях — 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. Возняцки выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и использовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Гавриловой семь двойных и один реализованный брейк-пойнт из шести. Подач навылет у Дарьи не было.

Следующей соперницей Возняцки станет либо другая австралийка, Эшли Барти, либо итальянка Сара Эррани.

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