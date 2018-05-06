Возняцки легко победила Гаврилову в первом круге турнира в Мадриде

Датчанка Каролина Возняцки (2) вышла во второй круг турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), обыграв австралийку Дарью Гаврилову в двух партиях — 6:3, 6:1.



Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. Возняцки выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и использовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Гавриловой семь двойных и один реализованный брейк-пойнт из шести. Подач навылет у Дарьи не было.



Следующей соперницей Возняцки станет либо другая австралийка, Эшли Барти, либо итальянка Сара Эррани.