Гаске уверенно победил Бердыха и может встретиться с Хачановым в Мадриде

Француз Ришар Гаске вышел во второй круг турнира «Мастерс 1000» в Мадриде (Испания), уверенно обыграв чеха Томаша Бердыха (14) — 6:4, 6:2.



Поединок продолжался 1 час 17 минут. Гаске 2 раза подал навылет, допустил 1 двойную и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Бердыха 2 эйса. Ни двойных ошибок, ни брейк-пойнтов у него не было.



Следующим соперником Гаске может стать россиянин Карен Хачанов. Оппонент Карена по первому раунду пока неизвестен — им станет кто-то из игроков, прошедших квалификацию.