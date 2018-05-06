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Гаске уверенно победил Бердыха и может встретиться с Хачановым в Мадриде

Гаске уверенно победил Бердыха и может встретиться с Хачановым в Мадриде
Теннис / ATP

Француз Ришар Гаске вышел во второй круг турнира «Мастерс 1000» в Мадриде (Испания), уверенно обыграв чеха Томаша Бердыха (14) — 6:4, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 17 минут. Гаске 2 раза подал навылет, допустил 1 двойную и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Бердыха 2 эйса. Ни двойных ошибок, ни брейк-пойнтов у него не было.

Следующим соперником Гаске может стать россиянин Карен Хачанов. Оппонент Карена по первому раунду пока неизвестен — им станет кто-то из игроков, прошедших квалификацию.

Мадрид (м) 2018. 1-й круг
06 мая 2018 года, воскресенье. 15:40 МСК
Ришар
Гаске
Томаш
Бердых
6:4 6:2
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