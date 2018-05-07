А. Зверев: надеюсь, я продолжу играть на таком уровне

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от победы на турнире в Мюнхене. В решающем матче уроженец Гамбурга обыграл своего соотечественника Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:3, 6:3.

«Мне нужно было продемонстрировать свой лучший теннис, чтобы получить шанс побороться за победу. Я сделал это. Я отлично себя чувствую сейчас. Победа на турнире в Мюнхене поможет мне. Я очень хорошо сыграл в Монте-Карло, так что уверен в себе сейчас. Надеюсь, я продолжу играть на таком уровне», — приводит слова Зверева официальный сайт тура.