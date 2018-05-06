А. Зверев защитил титул на турнире в Мюнхене, победив Кольшрайбера

Немец Александр Зверев (1) защитил титул на домашнем турнире категории ATP 250 в Мюнхене. В решающем поединке он в двух партиях победил своего соотечественника Филиппа Кольшрайбера (6) — 6:3, 6:3.



Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут. Зверев четыре раза подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и использовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Кольшрайбера два эйса, одна двойная и один реализованный брейк-пойнт из трёх.



Для Зверева это седьмой титул в карьере и первый в нынешнем сезоне. В прошлом году он выиграл пять турниров в одиночном разряде, включая два «Мастерса» — в Риме и Монреале.

Дома и корты помогают. Александр Зверев хочет повторить успех в Мюнхене Третья ракетка мира Александр Зверев возглавил сетку Мюнхена, где он постарается защитить прошлогодний титул.