Т. Надаль объяснил причину доминирования возрастных теннисистов

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, прокомментировал доминирование своего племянника и швейцарца Роджера Федерера в мужском теннисе. Специалист считает, что это связано с неудачной игрой представителей более молодых поколений.

«В прошлом каждое новое поколение активно заявляло о себе. Сейчас этого не происходит. Представители нового поколения так и не смогли превзойти более возрастных игроков. Вспомните, Энди Роддик, Ллейтон Хьюитт, Давид Налбандян, Гильермо Кориа и Роджер Федерер становились лучшими уже в 21 год. Хуан-Карлос Ферреро, Марат Сафин, Карлос Мойя и Андре Агасси были чуть старше. Но все они доминировали в теннисе, отодвинув на задний план ветеранов. А сейчас более возрастные игроки остаются лучшими. Сейчас сильнейшие – 36-летний Федерер, 31-летний Надаль, 30-летние Новак Джокович и Энди Маррей.

Я думаю, что сейчас молодые игроки иначе взрослеют, позже становятся зрелыми. Мы живём в мире возможностей и технологий, вроде бы можно найти ответ на любые вопросы. Но реальность заключается в том, что дети стали хуже, чем раньше», — цитирует Надаля Libertad Digital.