Победы Шаповалова и Гаске — в обзоре 1-го круга турнира в Мадриде

Канадец Денис Шаповалов стал первым несеяным участником 1/16 финала турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде (Испания), победив американца Тенниса Сандгрена в двух партиях — 6:1, 6:4.

Следующим оппонентом Шаповалова станет либо 15-й сеяный француз Люка Пуи, либо его соотечественник Бенуа Пэр.

Француз Ришар Гаске вышел во второй круг турнира «Мастерс 1000» в Мадриде (Испания), уверенно обыграв чеха Томаша Бердыха (14) — 6:4, 6:2.

Следующим соперником Гаске может стать россиянин Карен Хачанов. Оппонент Карена по первому раунду пока неизвестен — им станет кто-то из игроков, прошедших квалификацию.