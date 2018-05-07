Джокович: ещё не знаю, сыграю ли за сборную на Кубке Дэвиса

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал возможное участие в матчах Кубка Дэвиса. Спортсмен отметил, что ещё не знает, сможет ли сыграть за сборную Сербии.

«Это открытый вопрос. Мне нравится играть за Сербию, и я надеюсь, что сыграю ещё. Но в настоящее время у меня нет никакой уверенности, что я буду в команде в сентябре в матче против Индии.

Моё участие зависит от целого ряда факторов. Надеюсь, что возможные изменения формата Кубка Дэвиса сделают турнир более удобным для нас. Хотелось бы выступать за свою сборную, ведь в индивидуальных видах спорта мы не играем как национальная команда. В сборной ты чувствуешь себя частью семьи», — цитируют Джоковича «Сербские Новости».