Джумхур вышел во второй круг турнира в Мадриде, где сыграет с дель Потро

Боснийский теннисист Дамир Джумхур вышел во второй круг турнира категории «Мастерс-1000» в Мадриде. В стартовом поединке он обыграл француза Жюльена Беннето (LD) со счётом 6:4, 6:2.



Продолжительность поединка составила 1 час 6 минут. Джумхур выполнил 3 подачи навылет, избежал двойных ошибок и 4 раза взял чужую подачу. На счету Беннето 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт, француз обошёлся без эйсов.



Во втором круге Джумхур, занимающий 32-е место в рейтинге ATP, встретится с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро, посеянным под четвёртым номером.