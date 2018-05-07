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Кукушкин обыграл Карбальес-Баэну и вышел на Андерсона на турнире в Мадриде

Кукушкин обыграл Карбальес-Баэну и вышел на Андерсона на турнире в Мадриде
Теннис / ATP

Представитель Казахстана Михаил Кукушкин (Q) стал участником второго раунда турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде, победив испанца Роберто Карбальес-Баэну (WC) в двух сетах — 6:3, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 7 минут. Кукушкин дважды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Карбальес-Баэны 2 эйса, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Следующим оппонентом Михаила станет южноафриканец Кевин Андерсон (6). Кевин, как и все игроки из топ-8 посева, пропускал первый круг.

Мадрид (м) 2018. 1-й круг
07 мая 2018 года, понедельник. 18:00 МСК
Михаил
Кукушкин
Роберто
Карбальес-Баэна
6:3 6:2
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