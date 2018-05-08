Иснер: когда Джокович в порядке, он является сильнейшим игроком мира

Американский теннисист Джон Иснер высоко оценил игру серба Новака Джоковича. Как признался Иснер, он считает Джоковича одним из сильнейших в мире, если серб играет без травм.
«Я думаю, что Джокович вернётся на прежний уровень, которого он достиг до травм. Я думаю, что он – сильнейший из игроков, если демонстрирует свой максимум. Ещё одним выдающимся игроком считаю Рафаэля Надаля, я его ещё никогда не побеждал. У него просто нет слабых сторон, когда он играет так, как сейчас. Он очень силён, бьётся в каждом матче», — цитирует Иснера Mundo Deportivo.
Иснер в стартовом матче на турнире в Мадриде сыграет с победителем встречи Гильермо Гарсия-Лопес – Райан Харрисон.
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