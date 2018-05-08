Матчи в Мадриде прерваны из-за дождя

В Мадриде, где проходят мужской турнир категории «Мастерс 1000» и женский категории Premier Mandatory, поединки были прерваны из-за сильного ливня. Среди прочих был отложен матч второго круга между россиянкой Дарьей Касаткиной и румынкой Сораной Кырстей — при счёте 6:3, 1:0 в пользу Дарьи. «Чемпионат» освещает этот поединок в режиме текстовой онлайн-трансляции.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.