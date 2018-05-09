Павлюченкова и Савчук проиграли во втором круге турнира в Мадриде в паре

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и украинка Ольга Савчук не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде (Испания) в парном разряде. В матче второго круга они проиграли словенке Андрее Клепач и испанке Марии-Хосе Мартинес-Санчес (7) со счётом 1:6, 6:3, [7:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

За выход в полуфинал соревнований в столице Испании Клепач и Мартинес-Санчес поспорят с победительницами матча Габриэла Дабровски (Канада) / Сюй Ифань (Китай, 4) — Йоханна Конта (Великобритания) / Чжан Шуай (Китай).

Павлюченкова и Савчук без борьбы вышли во второй круг турнира в Мадриде в паре