25 эйсов помогли Андерсону одолеть Кукушкина на турнире в Мадриде

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон (6) пробился в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в трёх партиях обыграв представителя Казахстана Михаила Кукушкина (Q) со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность поединка составила 2 часа 12 минут. Кевин 25 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Андерсон поспорит с победителем матча Роберто Баутиста-Агут (Испания, 11) — Филипп Кольшрайбер (Германия).