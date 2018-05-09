Кольшрайбер отыграл матчбол и подачу на матч и одолел Баутиста-Агута в Мадриде

Испанец Роберто Баутиста-Агут (11) не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в трёх сетах проиграв представителю Германии Филиппу Кольшрайберу со счётом 3:6, 6:4, 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 32 минуты. Роберто 6 раз подал навылет и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 брейков. В третьем сете Роберто сначала не реализовал матчбол на приёме, а затем не смог взять подачу на матч.



За выход в четвертьфинал соревнований в столице Испании Кольшрайбер поспорит с южноафриканцем Кевином Андерсоном (6).