15 эйсов помогли Куэвасу обыграть Рамос-Виньоласа во втором круге в Мадриде

Теннисист из Уругвая Пабло Куэвас обеспечил себе место в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Он обыграл представителя Испании Альберто Рамос-Виньоласа со счётом 6:1, 6:7 (2:7), 6:2.



Матч длился 2 часа 1 минуту. 47-я ракетка мира выполнил 15 подач навылет, избежал двойных ошибок и 4 раза взял чужую подачу. На счету испанца 4 эйса, и 1 ошибка на подаче, ему не удалось реализовать ни одного брейк-пойнта.



За выход в четвертьфинал Куэвас поспорит с победителем американского противостояния Джон Иснер (7) – Райан Харрисон.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.