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15 эйсов помогли Куэвасу обыграть Рамос-Виньоласа во втором круге в Мадриде

15 эйсов помогли Куэвасу обыграть Рамос-Виньоласа во втором круге в Мадриде
Теннис / ATP

Теннисист из Уругвая Пабло Куэвас обеспечил себе место в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Он обыграл представителя Испании Альберто Рамос-Виньоласа со счётом 6:1, 6:7 (2:7), 6:2.

Матч длился 2 часа 1 минуту. 47-я ракетка мира выполнил 15 подач навылет, избежал двойных ошибок и 4 раза взял чужую подачу. На счету испанца 4 эйса, и 1 ошибка на подаче, ему не удалось реализовать ни одного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Куэвас поспорит с победителем американского противостояния Джон Иснер (7) – Райан Харрисон.

Мадрид (м) 2018. 2-й круг
09 мая 2018 года, среда. 15:15 МСК
Альберт
Рамос-Виньолас
Пабло
Куэвас
1:6 7:6 2:6
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