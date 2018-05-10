Хингис: каждый теннисист должен серьёзно относиться к своему расписанию

Экс первая ракетка мира, швейцарка Мартина Хингис считает, что правильное составление календаря имеет немаловажное значение для любого теннисиста.



«Всегда будут идти разговоры по поводу календаря. Каждый спортсмен должен составить собственный график и понимать, что лучше будет для него. Очень важно серьёзно отнестись к этому вопросу. Для меня всегда было здорово сыграть несколько турниров, затем восстановить силы в течение пары недель, а потом снова провести несколько матчей», — приводит слова Хингис Yahoo Sports.

Хингис завершила спортивную карьеру осенью 2017 года. Она сделала это в третий раз.