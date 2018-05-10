Барти: мы отлично понимаем друг друга с Вандевей

Австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась ожиданиями от четвертьфинального матча в парном разряде турнира в Мадриде (Испании). Барти вместе с американкой Коко Вандевей сыграет с Тимей Бабош и Кристиной Младенович.

«Коко – очень приятный и лёгкий человек. Она замечательный партнёр для парного разряда, добивалась серьёзных успехов в парном и одиночном разрядах. Хоть мы и очень разные, мне кажется, что мы хорошо знаем друг друга, понимаем, когда можно пошутить, а когда надо сосредоточиться. У нас есть своя связь друг с другом.

Считаю, что для нас парный разряд является возможностью. Конечно, когда мы играем, всегда хотим победить. Но мы не будем регулярно играть в парном разряде, одиночная игра остаётся приоритетом», — цитирует Барти Tennis Mash.