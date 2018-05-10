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Андерсон обыграл Кольшрайбера в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

Андерсон обыграл Кольшрайбера в третьем круге «Мастерса» в Мадриде
Теннис / ATP

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон (6) вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в двух партиях обыграв представителя Германии Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты. Кевин 10 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Андерсон поспорит с победителем матча Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 4) — Душан Лайович (Сербия, Q).

Мадрид (м) 2018. 3-й круг
10 мая 2018 года, четверг. 15:35 МСК
Филипп
Кольшрайбер
Кевин
Андерсон
3:6 6:7
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