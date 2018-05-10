Родина проиграла Петкович во втором круге турнира ITF во Франции

Россиянка Евгения Родина завершила выступление в одиночном разряде на турнире ITF, который проходит в Кань-сюр-Мер (Франция). В матче второго круга она уступила немке Андреа Петкович (4) со счётом 0:6, 3:6.



Продолжительность поединка составила 1 час 9 минут. Родина, занимающая 120-е место в рейтинге WTA, 4 раза проиграла свою подачу и при этом не сумела реализовать ни одного брейк-пойнта.



В четвертьфинале Петкович, занимающая 105-е место в рейтинге WTA, встретится со словачкой Викторией Кужмовой (5).