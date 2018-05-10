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А. Зверев уверенно обыграл Майера и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде

А. Зверев уверенно обыграл Майера и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал «Мастерса», который проходит на грунтовых кортах Мадрида. 21-летний уроженец Гамбурга, посеянный под вторым номером, обыграл аргентинца Леонардо Майера со счётом 6:4, 6:2.

Матч длился 1 час 11 минут. Немецкий спортсмен выполнил 3 подачи навылет и 3 раза взял чужую подачу, он избежал двойных ошибок. Майер обошёлся без эйсов, ошибок на подаче и реализованных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Зверев, занимающий третье место в рейтинге ATP, встретится с победителем матча Джон Иснер (США, 7) – Пабло Куэвас (Уругвай).

Мадрид (м) 2018. 3-й круг
10 мая 2018 года, четверг. 19:25 МСК
Леонардо
Майер
Александр
Зверев
4:6 2:6
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