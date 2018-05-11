Навратилова: Новотна до сих пор вдохновляет меня

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мартина Навратилова почтила память Яны Новотны, которая скончалась в ноябре 2017 года от рака в возрасте 49 лет. Чешская теннисистка за свою карьеру стала чемпионкой Уимблдона 1998 года, 12-кратной победительницей турниров «Большого шлема» в парном разряде и четырёхкратной в миксте.

«Она не знала слово „сдаться“ и вдохновила так много людей. Она до сих пор вдохновляет меня и, думаю, всех нас, заставляя стремиться к большему. Она всегда играла в теннис именно так, как в него нужно играть. Помимо того, что она была великой теннисисткой, Яна также была особенным человеком», — цитирует Навратилову официальный сайт тура.

