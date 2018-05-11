Победы Иснера и Надаля — в обзоре матчей турнира в Мадриде

Американский теннисист Джон Иснер вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде. В третьем круге седьмая ракетка соревнований обыграл уругвайца Пабло Куэваса со счётом 6:7 (9:11), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).



Продолжительность поединка составила 2 часа 25 минут. У американца 32 подачи навылет и 1 двойная ошибка, он обошёлся без брейк-пойнтов. Куэвас выполнил 16 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и упустил 2 брейка.



В четвертьфинале Иснер встретится с немцем Александром Зверевым, получившим от организаторов второй номер посева.

Испанец Рафаэль Надаль (1) оказался в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде, обыграв аргентинского теннисиста Диего Шварцмана (13) со счётом 6:3, 6:4.



Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты. Первая ракетка мира выполнил 1 подачу навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Шварцмана, занимающего 16-е место в рейтинге ATP, 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк.



В четвертьфинале Надаль, являющийся действующим победителем турнира, встретится с австрийцем Домиником Тимом, посеянным под пятым номером.