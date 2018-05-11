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15 эйсов помогли Андерсону обыграть Лайовича в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде

15 эйсов помогли Андерсону обыграть Лайовича в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде
Теннис / ATP

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон (6) вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в трёх партиях обыграв представителя Сербии Душана Лайовича (Q) со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа 12 минут. Кевин 15 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований Андерсон поспорит с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Доминик Тим (Австрия, 5).

Мадрид (м) 2018. 1/4 финала
11 мая 2018 года, пятница. 14:10 МСК
Душан
Лайович
Кевин
Андерсон
6:7 6:3 3:6
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