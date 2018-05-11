Федерер: выиграть турнир в Галле будет сложнее, чем раньше

Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что он с нетерпением ждёт возвращения на корт. Швейцарец отметил важность предстоящего турнира в Галле (Германия).

«Уверен, что турнир будет невероятным! Галле всегда было для меня особым местом. Там собираются прекрасные болельщики, которые очень любят теннис, они эмоциональны.

В этом году на турнир приедут сильные игроки, будет большая конкуренция. Путь к победе будет тяжелее, чем раньше», — цитирует Федерера Tennis World USA.

Швейцарский теннисист уже в 16-й раз примет участие в этом турнире.