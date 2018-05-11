Шарапова сыграет с Барти, Макарова — с Кербер в первом круге турнира в Риме

В Риме состоялась жеребьёвка основной сетки женского турнира категории Premier, который состоится с 12 по 20 мая.



Мария Шарапова в стартовом раунде встретится с представительницей Австралии Эшли Барти, получившей от организаторов 16-й номер посева. Дарья Касаткина (14) в первом круге сыграет с победительницей квалификационного турнира, Анастасия Павлюченкова — с американкой Мэдисон Кис (13), Екатерина Макарова — с Анжеликой Кербер (11), Елена Веснина — с немкой Лаурой Зигемунд. Ещё одна россиянка, Светлана Кузнецова, встретится с кем-то из квалификации.



Белоруску Викторию Азаренко ждёт испытание в лице японской теннисистки Наоми Осаки, а украинка Элина Свитолина (4) начнёт выступление со второго круга — её первая соперница определится в матче Петра Мартич (Хорватия) — Леся Цуренко (Украина).