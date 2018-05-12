Итальянка Кнапп завершила карьеру после пятой операции на колене

Итальянская теннисистка Карин Кнапп объявила о завершении карьеры. 30-летняя спортсменка не выходила на корт на крупных соревнованиях с Australian Open 2017.

«Это очень тяжёлое и болезненное решение, но моё правое колено больше не может выносить такие большие нагрузки. После пятой операции в феврале 2017-го я отчаянно старалась продолжить карьеру, но каждый раз при увеличении нагрузки боль возвращалась. Я играла, а потом три дня не могла нормально ходить», — приводит слова Кнапп Livetennis.

Карин выиграла два турнира WТА, а в августе 2015 года достигла максимальной для себя 33-й позиции в рейтинге.