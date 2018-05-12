Южный одолел Фритца и сыграет с Жазири в финале квалификации в Риме

Россиянин Михаил Южный пробился в финальный раунд квалификации «Мастерс 1000» в Риме (Италия), обыграв американца Тейлора Фритца (9) в трёх партиях — 6:4, 3:6, 6:4.



Поединок продолжался 2 часа 4 минуты. Южный выполнил 6 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и использовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Фритца 5 подач навылет, 3 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.



За выход в основную сетку Михаил поспорит с тунисцем Малеком Жазири (7), который легко победил россиянина Евгения Донского — 6:3, 6:2.