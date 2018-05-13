Чакветадзе: после начала работы с Хогстедтом Шарапова улучшает свою игру

Экс пятая ракетка мира, известная российская теннисистка и спортивный комментатор Анна Чакветадзе в своей колонке на «Чемпионате» поделилась мнением о выступлениях Марии Шараповой.



«В этом сезоне у Маши Шараповой было целых четыре поражения подряд. По-моему, с 2005 года она так много не проигрывала. Что и говорить, неудачная серия получилась. Но есть и позитивные новости: после того, как она начала работать с Томасом Хогстедтом, появились улучшения в игре. По сравнению с тем, что было раньше, Маша начала действовать стабильнее на задней линии, но до выхода на пик формы далеко. Тем не менее турнир в Мадриде для Марии прошёл неплохо, и она явно планирует прохождение по турнирной сетке Рима как можно дальше.



Позитив, которым веет от Томаса Хогстедта, хорошо сказывается на Маше. Томас достаточно опытный специалист и всегда находит правильные слова, которые нужно сказать. Я думаю, что потихонечку Маша выйдет на свой максимум, но нужно время. Не знаю, как будет на «Ролан Гаррос», сейчас сложно предугадывать. В любом случае, с мёртвой точки эта история уже сдвинулась. Четыре поражения прошли – можно о них теперь забыть, ведь есть победы. Я думаю, что Маша постепенно разыграется», — написала Чакветадзе.

«Позитив, которым веет от Хогстедта, хорошо сказывается на Шараповой» Анна Чакветадзе в своей колонке оценила выступления россиян в первой части грунтового сезона и порассуждала об их шансах на «Ролан Гаррос».